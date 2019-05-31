中國大陸在各領域表現亮眼被美國視為勁敵，川普祭出關稅戰防堵並藉機封殺華為，中國大陸在內憂外患下，更擔心接下來會被崛起中的印度迎頭趕上。根據統計，印度在GDP和人口增長已經超越中國，即將成為美中之後的第3大強國，陸媒更表示，印度的存在，將會讓中國大陸逼到沒退路。

文中分析提到未來的世界大國，從資源禀賦和發展潛力看，最可能只有美國、中國和印度。日本、俄羅斯、德國、英國、法國等，更可能是第二流大國。俄羅斯雖然從國土、資源、軍事等各個方面講，都是數一數二的大國，但是經濟和人口上，俄羅斯已經雄風不再。「但印度經濟，正在快速發展。2017年印度GDP增速是7.17%，中國大陸卻只有6.9%，印度GDP增速連續4年超過中國大陸」

其中印度平均年齡更只有27.6歲，比中國的37.1歲年輕近10年。更形容美日等發達國家和中國大陸已經是中年人，而印度還是血氣方剛的小伙子。印度總理更自豪：「一個有著8億年輕人的國家有什麼奇蹟不能創造？強調中國大陸和印度可以是朋友，但不容小覷印度。更勉勵中國大陸要加快改革腳步，努力向上提升，不然已經無路可退。

(中時電子報)