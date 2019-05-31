汪小菲和小S在微博上鬥嘴。（圖／翻攝自汪小菲微博）

大S最近跟小S、阿雅、范曉萱上實境節目《我們是真正的朋友》，昨(30日)播出內容中，大S等四人在緬甸登上音樂祭舞台唱歌，豈料過程中假髮掉落，讓大S覺得好糗，回車上後一度落淚，還問攝影大哥「老公會不會跟我離婚？」結果被暖心安慰，而汪小菲昨深夜也轉發大S節目影片，貼心說：「四個姑娘太可愛了，尤其最後睡著了那段」，恩愛之情溢於言表。

大S最近在節目中為登台效果試戴假髮，結果被小S虧「等著收汪小菲的離婚協議書」，上台後大S的假髮當眾掉落，害她十分尷尬，回車上後自嘲：「希望不要有人記得這場演出」，還忍不住痛苦表示：「覺得不會有人再愛我了」，引來其他三人出聲打氣。

小S立刻點名這次在節目中存在感超高的攝影師豹哥，阿雅問豹哥對表演的感想，對方妙回跟今天天氣一樣「風雲才能雄霸天下」，大S接著問：「我會不會被我老公離婚？」，豹哥說：「我覺得（汪小菲）應該會更愛的」，讓大S再度開心落淚。

而汪小菲昨晚便開心轉發大S節目短片幫忙宣傳，大讚老婆可愛，小S笑說：「謝謝姐夫支持喔！要不要我的簽名照？」汪小菲稍早再回：「好啊，幫我朋友們要兩百張，趕快簽好後明天帶到北京。謝謝」，兩人一來一往神互動，笑翻網友說：「姐夫：誰要那玩意兒」、「小姨子：怕了怕了……手會酸」、「哈哈哈這是在報她說你像peter的仇嗎」。

(中時電子報)