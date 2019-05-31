台南市北區一家老牌飯店附設餐廳每逢假日經常一位難求，業者推出5種新菜色，6月起成立外送平台，顧客在家只需付50至100元的運費，就能品嘗到這家歷史餐廳的料理，惟要保持食物新鮮度，外送最遠只到歸仁區。

台南市北區成功路上的天下飯店，已有超過40年歷史，最近正在重新裝修，8樓的圓頂西餐廳是老台南人的記憶，許多長輩年輕時都曾在這裡約會、用餐，是台南市具有歷史性的經典餐館。

餐廳廚師今年夏天推出5道新菜，包括爐烤美國菲力牛排、香草自然豬佐櫻桃醬、義士紙包蔬菜搭松露燉飯、鮭魚香草蛋醬併牛肉洋蔥酸豆、嫩煎雙魚佐酒煮貝夏美醬，提供顧客享用。

餐館6月起成立外送平台，顧客只要跟秘書室連絡，不用出門就可點4道人氣料理，包括美國帶骨牛小排、德國豬腳、義式香草嫩雞義大利麵與紅酒燉牛肉加燉飯。顧客在網路上登錄秘書室平台選購，在家就能享用。

老牌餐館首次加入網路餐點服務，顧客只要加付運費就能送到府，但為了食物新鮮，最遠只送到歸仁區。

(中時 )