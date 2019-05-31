2019台北國際電腦展（Computex）盛大登場，桃園市政府青年事務局攜手龍華科技大學等桃園30組新創團隊，聯合打造桃園智慧新創館，成為Computex 創立的InnoVEX國際新創特展會場矚目焦點。

由Computex創立的InnoVEX國際新創展示平台，今年共有24個國家與會，467家新創廠商參展，較去年成長20％，規模再創新高，也成為科技新創與全球買主、投資者、製造商媒合的國際新創盛會。

今年由桃園市青年事務局領軍青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、龍華科技大學、中央大學、中原大學、元智大學等9所大學，在InnoVEX國際新創特展現場陳展作品，期盼藉由在InnoVEX 的高規格能見度，促成桃園新創團隊與國際接軌與交流機會。

龍華科大於今年首度承接安東青創基地營運，目前已有多組龍華學生創業團隊進駐，現場展示包括「智能科技發展研究室」的仿寫機械手臂控制系統、「簡單創意簡單生活」的無限擴充性軟質組合插座、「亮精靈」的智能開關、「創式科技有限公司」的摺疊式3D列印機，以及「四合院VR」體感遊戲等。

梁志雄師生團隊「四合院VR」體感遊戲，是以台灣傳統建築四合院作為遊戲場景，透過虛擬實境頭戴顯示裝置，讓玩家以第一人稱形式扮演一位法力高強的道士，手持法器前往荒廢已久的四合院內斬妖除魔，並能透過《四合院VR-無盡深淵》探索及觀看傳統建築四合院文化。玩家可盡情享受戰鬥與生存刺激感，最受到現場觀眾歡迎，

(中時 )