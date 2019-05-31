教育部杏壇芬芳獎將於6月19日在南投市中興會堂舉行頒獎典禮，台中市共有8位教師獲獎。教育局長楊振昇表示，教育無他，唯愛與榜樣，感謝教師們給學生不只學業上的指導，更成為指引學生人生道路的明燈，他要表示最大的敬意。

台中市8位獲獎教師分別為台中一中教師柯建彰、宜寧高中教師孟祥玲、文華高中教師潘如玲、台中高工教官洪政豪、啟明學校教師湯國保、至善國中主任葉競聲、南區國光國小教師遲曉文及清水區三田國小組長梁耿奇。

楊振昇指出，獲獎每位教師背後皆有美麗動人的故事，像是宜寧高中教師孟祥玲，將每位孩子都當做「獨特的花材」，從各種角度找出不同孩子的特點，讓孩子自然而然展現完美。

她曾輔導一位亞斯伯格症學生，起初學生對老師問話從不回應，經過2個月持續不斷地傾聽溝通與關懷，終於感動學生，願意接受研習及檢定，並以優異成績透過繁星計畫，考上台灣科技大學。

啟明學校老師湯國保是令人感佩的生命勇者，自己患有視覺障礙，仍積極努力考取教職，並懷抱感恩的心回母校奉獻，以自身經驗引領學生適性揚才，指導學生多次參加全國音樂比賽，奪得全國優等佳績，也輔導許多同學考取按摩證照，協助學生邁向獨立自主的人生道路。

(中時 )