新竹縣1名國中生父親27日因病猝世，由於家庭環境複雜，臉書一度流傳他無力葬父，引發多人捐款，該校已為他成立教育儲蓄專戶，社會處、在地里長、鄰長也協助喪葬及後事，校方表示，教育儲蓄專戶成立僅半天，就湧入善款15萬，專戶未來將隨同學生就學、升學使用。

新竹縣政府社會處長李國祿表示，此案經了解後，校方已為他成立教育儲蓄專戶，專戶上限為20萬，可供他就學使用，校方也表示，教育儲蓄專戶為教育部統籌，即使學生因家庭因素轉學，或是未來升學，都可以使用，而成立僅半天時間，就已湧入善款15萬，預計31日就會達到上限。

校方也表示，由於電子媒體揭露學校另一帳戶，而31日這天匯入的善款，也將為學生成立信託，以供他未來求學、生活所用，下午將前往靈堂訪視，也會把大眾的善心告訴學生。

李國祿表示，據社工訪查所知，該生父親身後仍留有債務，後續也會由社會福利服務中心提供諮詢並協助，此外由於該生家庭屬縣府列冊的中低收入戶，會協助處理後事，當地里長、鄰長也已熱心協助喪葬。

由於此事為新竹一名陳姓男子在新竹各臉書社團轉載，而引發網友熱切關注，而陳男也列出其屬協會帳戶，要協助該國中生處理後事，不少善心網友轉帳捐款，卻遭桃園市議員詹江村質疑陳男去年底協助另一個案，出現帳目不清等狀況，新竹縣社會處表示，由於勸募有公益勸募條例，需經社會處核准，也請民眾捐款前查證。

(中時 )