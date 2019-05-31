來自22國家的外籍水資源專家受邀參訪成美文化園。（謝瓊雲翻攝）

2019水文化國際研討會在台灣舉行，22國學者參訪成美文化園，了解園區內水資源再利用、自然循環濾水系統的運作。（謝瓊雲翻攝）

2019水文化國際研討會在台灣舉行，22國學者參訪成美文化園，感受傳統園林與建築之美。（謝瓊雲翻攝）

2019年國際水文化研討會在台灣舉行，成美文化園董事長魏應充，因家族曾參與彰化線八堡二圳的管理，也受邀出席，與來自英國、荷蘭、瑞典、伊索匹亞等22國的學者專家共同發表演說。會後魏應充主動邀請各國學者至成美文化園欣賞百年古厝成美公堂。

成美文化園執行長陳茂嘉表示，目前正值有愛情樹美稱的紫薇花盛開，希望來自世界各國的學者，進入成美文化園感受美麗的庭園景致與繁盛花草美景，除了欣賞成美公堂精緻的工藝，也參觀整個園區內的自然循環濾水系統運作，感受到百年老樹的熱情。

陳茂嘉說，魏家祖先魏尚瑩與兒子魏精仁兩人曾管理八堡二圳，而八堡二圳亦是彰化重要的灌溉系統，涵蓋田中、田尾、永靖、員林等地。

在百年客家古厝成美公堂裡的垂裕廳，就陳列著當年管理水圳的文獻，就傳承了祖先們留下對於水資源管理的非物質文化，透過文獻可以看出，魏家祖先對於台灣早期水資的珍惜與運用，對於當時的彰化農業與水文化的發展，有明顯助益。

(中時 )