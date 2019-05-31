大臺北都會公園綠草如茵，景致優美。（譚宇哲翻攝）

大臺北都會公園夜晚晨光橋的景色。（譚宇哲翻攝）

新北市府今年以大臺北都會公園首次參加由世界不動產聯盟（FIABCI）舉辦的「2019全球卓越建設獎頒獎典禮」，榮獲外國評審團評定公部門基礎建設類銀獎，是繼2018國家卓越建設獎金獎後，再次獲獎肯定。

大臺北都會公園綠草如茵，景致優美，設置的休閒設施包括幸運草地景溜滑梯、婚紗造景、自行車道等，深受民眾歡迎，也成為許多大型活動如路跑、燈會、園遊會等的絕佳舞台。

新北市水利局表示， 新北市人口已達400萬人，市府建構二重疏洪道周邊良好的居住環境，將五股、新莊、三重及蘆洲等人口稠密區域的開放空間整合，並以疏洪道河濱區域為中心，打造大臺北都會公園為大型城市綠帶，作為新北市民假日休閒的好去處。

水利局表示，此次參加的2019全球卓越建設獎獲獎於台北時間5月31日凌晨2時在莫斯科盛大舉行，成功打亮大臺北都會公園在國際間的知名度與能見度，希望讓更多民眾能前來體會新北市這塊綠寶石的美。

(中時 )