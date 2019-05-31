國民黨立委舉出標語高喊「酒駕零容忍，反對打假球」。（姚志平攝）

立法院31日院會三讀通過攸關嚴懲酒駕的刑法部分條文修正案，增訂酒駕累犯的刑責，國民黨立委舉出標語高喊「酒駕零容忍，反對打假球」，痛批民進黨政府修法內容，初犯刑度完全沒有改變，有修跟沒修一樣，根本是打假球。

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(中時 )