酒駕刑法修法通過 藍批綠政府打假球 14:382019/05/31 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 在院長蘇嘉全敲槌後，立法院31日院會三讀通過攸關嚴懲酒駕的刑法部分條文修正案，增訂酒駕累犯的刑責。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委舉出標語高喊「酒駕零容忍，反對打假球」。（姚志平攝） 立法院31日院會三讀通過攸關嚴懲酒駕的刑法部分條文修正案，增訂酒駕累犯的刑責，國民黨立委舉出標語高喊「酒駕零容忍，反對打假球」，痛批民進黨政府修法內容，初犯刑度完全沒有改變，有修跟沒修一樣，根本是打假球。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #酒駕 #假球 #國民黨 #民進黨政府 #打假 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭諷像組籃球隊 殺氣騰騰 賤招百出 國民黨內鬥黑韓 04:102019/05/27 政治要聞 新聞透視》藍綠玩殘好牌 柯坐收漁利 04:102019/05/27 政治要聞 若國民黨不推韓國瑜 名嘴：韓粉寧願投柯P 10:272019/05/27 政治 驚人民調蔡英文大勝藍白 王浩宇：辣台妹加油 16:572019/05/27 政治 國民黨內鬥不利2020 柯參選有優勢 04:092019/05/28 焦點新聞 中選會人事案 藍綠立委數度衝突 11:392019/05/28 政治 《快評》擋李進勇是拆毀台灣的民主？那支持太陽花呢？ 18:152019/05/28 政治 國共論壇應由總統提名人操盤 04:102019/05/29 論壇廣場 國民黨中常會通過第六梯次立委提名 15:352019/05/29 政治 藍委批政院 嚴懲酒駕打假球 13:402019/05/30 政治 社會熱門新聞 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 社會 妻借舊手機 赫見老公偷吃「1夜10多次」 - 社會 不堪家暴 婦人砍下丈夫頭顱到警局自首 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 韓國瑜下午赴北檢控告吳子嘉 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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