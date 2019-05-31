《美麗島電子報》董事長吳子嘉，爆料高雄市長韓國瑜與新北市新莊某女子外遇生有私生子，還給女方上千萬元「生活照顧費」。高雄巿長韓國瑜有感而發說「怪事年年有，沒有今年多」，他已打破愛與包容會對美麗島電子報董事長吳子嘉提告。

網友也羅列吳子嘉過去抹黑被提告幾乎都敗訴，吳子嘉今日受訪時說，官司常敗訴是因為他會「保護消息來源」。被網友嗆「造謠成本低的表現」。

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(中時電子報)