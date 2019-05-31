大政治大爆卦-無色覺醒》不再愛與包容 韓提告抹黑外遇生子 14:182019/05/31 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《美麗島電子報》董事長吳子嘉，爆料高雄市長韓國瑜與新北市新莊某女子外遇生有私生子，還給女方上千萬元「生活照顧費」。高雄巿長韓國瑜有感而發說「怪事年年有，沒有今年多」，他已打破愛與包容會對美麗島電子報董事長吳子嘉提告。 網友也羅列吳子嘉過去抹黑被提告幾乎都敗訴，吳子嘉今日受訪時說，官司常敗訴是因為他會「保護消息來源」。被網友嗆「造謠成本低的表現」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜選不選2020？黃暐瀚：6／1凱道見真章！ 09:292019/05/27 政治 打韓打過頭！反激起網友挺韓到底 10:072019/05/27 政治 韓粉製6／1海報 回應韓國瑜Yes, we do 16:222019/05/27 政治 對戰綠議員！韓國瑜一個move…不讓見縫插針 21:332019/05/27 政治 6／1是生死門？他揭韓國瑜選2020隱憂 07:522019/05/29 政治 「凍未條哥」飆4字去凱道！怒揮國旗擴音挺韓國瑜 00:042019/05/30 政治 韓國瑜出馬的N個必然 04:102019/05/30 時論廣場 6／1挺韓造勢大會 羅智強斷言人一定多！ 10:252019/05/30 政治 「大家都欺負韓國瑜！」91歲嬤真情相挺惹哭韓粉 19:592019/05/30 生活 網羅列吳子嘉抹黑被告戰積 8戰8敗 10:322019/05/31 政治 政治熱門新聞 韓魯蛇17年能有私生女？網：最恐怖是他 - 政治 李艷秋：韓、郭請先處理這兩人 - 政治 誰驚爆韓有私生女 他答案讓人不寒而慄 - 新聞 高雄人秀「整排」車票 韓粉淚喊：跪了！ - 政治 李佳芬暴跳如雷？韓反問吳這句 網：他哪答得出來 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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