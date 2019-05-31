荔枝椿象防治總動員！台中市政府自107年起全國首推荔枝椿象綜合防治計畫，日前再邀請行政院農業委員會農業試驗所黃毓斌博士傳授荔枝椿像防治方法，黃博士肯定市府防治計畫已展成效，成為各縣市典範。台中市荔枝椿象卵片收購已延長至6月27日，設籍或耕地在台中的民眾均可至農會繳交，一片5元。

市府日前召開荔枝椿象防治工作跨局處研商會議，由副市長楊瓊瓔主持，並邀請農試所荔枝椿像防治專家黃毓斌博士分享荔枝椿像習性及防治方法。黃毓斌分享，荔枝椿象不會主動攻擊，受到驚嚇才會噴出毒液防身，毒液具侵蝕性，如被噴到會有明顯灼熱感，必須第一時間用水清洗，否則皮膚將灼傷發黑，呼籲民眾不要好奇觸碰或搖動枝幹。

楊瓊瓔表示，荔枝椿象受驚擾時會分泌腐蝕性臭液的特性，威脅市民生活品質及人身安全，疫情擴及都會區；她除肯定各局處已動員防治及宣導，同時指示多項防治新作為，包含輔導廢耕果園防治荔枝椿象，透過環保志工、民政及教育系統宣導，讓防治觀念向下扎根。

植物防疫檢疫法，果園所有人或管理人如未進行防治作為，將處一萬元以上五萬元以下罰鍰，以免產生疫情漏洞。農業局提醒果園所有人或管理人加強防治工作，可以修剪枝條、摘除卵片達防治效果，或使用合格用藥，市府將加強宣導，如無防治作為將依法開罰。

針對農業區防治，農業局自今年初即開始推動防治計畫，已執行化學防治1400公頃，卵片收購約3萬片、釋放荔枝椿象天敵逾216萬隻，減低果園荔枝椿象密度。農業局提醒，時序進入荔枝椿象若蟲期，因若蟲無翅、對防治藥劑感受性高，請農友把握防治良機重啟化學防治，可事半功倍。

針對非農業區防治，建設局已對獲通報出現荔枝椿象疫情的公園進行防治；觀光旅遊局針對自行車道完成2次防治，6月將再次啟動，觀光步道則每日派工清除若蟲；教育局透過學校朝會、例行會議及防治講習，提升師生對荔枝椿象的防治知識；衛生局及民政局也持續透過衛生所、醫院、地方活動等場合加強宣導。

農業局強調，荔枝椿象每次產卵約14顆，一生產卵可達10次，繁殖速度驚人，民眾如在公共區域發現荔枝椿象，可撥打1999台中市民一碼通處理；市府也延長卵片收購計畫至6月27日，設籍或耕地在台中的民眾，每週一至四上午9時至下午4時可至農會繳交卵片，市府將以一片5元收購。

(中時 )