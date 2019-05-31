台中市衛生局31日號召食品業者在市政府4樓集會堂響應參加「台中購物節」活動，活動現場由市府長官與衛生局長曾梓展身著廚師服的形式帶領與會食品業者宣示活動開跑，介紹推廣台中美食。

鼎王麻辣鍋、春水堂、大苑子、東東芋圓、大滷桶、金色三麥、伊莎貝爾、嘉味軒、歐克佬，餐飲業、烘培業、飲料業及旅宿業著齊聚一堂；現場除了展示自家特色商品，更有業者打出7折、滿額送兌換券等超值優惠，希望吸引民眾前往消費。

打出「台中拚經濟！台中購物節抽千萬房子」口號，串聯有在地商圈、公協會、百貨、觀光等相關產業，主攻觀光旅遊與消費購物，並推出台中美食，已有超過千家食品業者參與本次購物節活動，共同創造「全城on sale」的盛事。

衛生局進說明，「台中購物節」優惠商家消費滿500元，可獲得「消費金額3倍計」，增加抽獎機會為3次，民眾除了能以實惠的價格品嚐道地臺中美食外，還可以3倍利多的機會參加抽獎活動，享美食加抽獎的雙重優惠，藉此讓更多國內外旅客看到台中、想來台中。

(中時 )