《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與新北市新莊某女子外遇生有私生子，還給女方上千萬元「生活照顧費」，韓國瑜今日下午即將提告。時常在臉書黑韓的桃園市議員王浩宇也加入戰局，在臉書貼出小女孩照片影射。台北市議員游淑慧批「黑韓佛地魔，率先出手果然聰明。」並嗆「是男人，就要有種一點，就直接說白，你這張照片要指控啥呀？！」

時常在臉書黑韓國瑜的桃園市議員王浩宇，加入桃色風波戰局，在臉書貼出一張馬賽克的小女孩照片說，「一個謊言，必須用更多的謊來圓。晚安啦！我們明天繼續！ :)」並標註地點在「新莊區」。

台北市議員游淑慧批「黑韓佛地魔，率先出手。果然聰明，透過這一類外圍打手，殺人見血、不髒雙手！是男人，就要有種一點，就直接說白，你這張照片要指控啥呀？！」

游淑慧問「王浩宇市議員和吳子嘉董事長沒有先套好招嗎？一個說女兒已經10幾歲了，一個用4、5歲的小女孩照片來影射⋯要不要先套好招啊！」這張照片昨天晚上就到處流傳，但原始的照片上是有「日期」的。她請問王浩宇議員，為什麼故意把「日期」給截掉？是因為謊話跟影射會穿幫！？因為原本的照片是有日期的，日期是去年，和吳子嘉所謂的「十幾歲」的年紀兜不攏。

游淑慧說「怕被告，所以又用東廠影射的老招！#等你的詳情」。

網友留言「太爽了。可以告王浩宇了，請提供給韓市長」、「每天這樣黑別人潑髒水，並不會讓自己更好，只會讓我覺得很噁心。衝著浩呆議員，我明年一定會去投票，而且非韓不投…」、「要嘛就一槍斃命，何必遮遮掩掩？明眼人一看就知作假，二十一世紀已經過了1/5，還在用這種老套」、「台灣的刑罰對於累犯都會加重刑責, 為什麼對於這種毀謗累犯卻沒加重刑責?」、「司馬昭之心人人皆知，只有王浩呆的粉絲會自嗨而已。」

(中時電子報)