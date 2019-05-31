頂新和德文教基金會創辦人魏應充率領味全龍公益大使教練團葉君璋、張泰山及黃煚隆，以3天時間走訪9所學校，捐贈球衣、球具。而從2017年起基金會以3年計畫，捐助彰化基層學校，已有超過300位小球員直接受到照顧，4千位學生享受友善的棒球教育環境，大幅降低學校與家長籌募球隊經費的壓力。

頂新和德文教基金會這項「接棒未來」棒球公益計畫，是與台灣體育技術發展協會、彰化運動休閒協會等夥伴合作，3年來共捐助逾600萬給彰化基層少棒9校設備、球衣。最近魏應充更實地走訪各校親自贈送，讓「接棒未來」計劃更接近基層。

魏應充表示，當他聽到東山國小有一位小朋友因為打棒球生活有了重心，不再排斥校園，學業也有進步，覺得很感動，也更想幫助孩子們在球場上找到自信與希望。

彰化縣政府秘書賴沛然代表縣府感謝頂新和德文教基金會長期支持彰化基層棒球，從2007年支持永靖國中棒球隊起，到2017年的接棒未來計畫，持續給予彰化基層棒球環境充足的養分。

此外，味全龍隊教練團葉君璋、張泰山及黃煚隆，在籌備味全龍復出之餘，也不遺餘力關懷基層棒球，擔任「接棒未來」公益大使。張泰山表示，「小時候打球時都用很克難的球具，球衣更是穿到破了還繼續穿，現在有頂新和德文教基金會的幫助，讓孩子有足夠的球具以及全新的球衣可以上場打球，基層棒球就能夠逐漸茁壯。」

味全龍隊總教練葉君璋也表示，透過實地走訪基層球隊發現，現在的小球員實力相當不錯，如果能給予更完善的球具設備，相信未來這些孩子的表現一定會更好

(中時電子報)