刑事局偵查第七大隊今年初接獲情資，指有毒品走私集團將自越南以貨櫃進口茶葉夾藏毒品方式運輸入境販售牟利，立即組成專案小組，並報請南投地檢署檢察官黃慧倫指揮偵辦。3月底警方查獲400公斤、大盤價格達8億元的安毒，經暗中持續擴大偵辦，30日在桃園將42歲何姓主嫌逮捕到案。

專案小組分析大量貨物通關資料，比對貨櫃通關後運送地點，鎖定一只自越南進口貨櫃，持續跟監至南投縣竹山鎮某鐵皮屋，研判該貨櫃極有可能夾藏毒品，於3月29日貨櫃運抵該鐵皮屋，專案小組在陳姓男子出面簽收搬運時，立即展開攻堅查緝，並當場逐一開拆貨櫃內之485箱茶葉包裝，發現其中100箱茶葉中發現夾藏毒品，共搜出安非他命400包、每包毛重約1公斤。

警方逮捕4名嫌犯後，因這批安非他命毒品數量龐大，於是暗中持續向上溯源偵辦，經交叉分析比對擴大追查，查出負責訂貨、送貨及指揮的何姓、蕭姓、徐姓等3名主嫌身分，昨日循線將3嫌拘捕到案。

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(中時 )