52歲的上班族吳先生有抽菸習慣，去年12月心肌梗塞，到院前已心肺功能停止(OHCA），經緊急施行心導管手術才撿回一命。術後進行檢查卻發現心室內血栓，為防止下一次的血管阻塞，經過抗凝血劑治療，血栓已成功消除。

吳先生的心室內血栓為心臟衰竭所引起，而心臟衰竭是心肌梗塞的後遺症。新光醫院心臟內科醫師王子林表示，心臟衰竭者當中，約有7％會出現心室內血栓，若未處理，可能隨著血流進入其他部位，引發腦中風、心肌梗塞等。

王子林表示，心臟就像馬達，要有力收縮才能把血液打到全身。心臟無力時，馬達的運轉變慢，水跟血就會積在心臟、肺臟裡，出現喘的症狀。另因打到全身的血液少，患者會虛弱無力、水腫、耐受力變低。若出現這類症狀，就得小心是否是心臟衰竭。

針對心臟衰竭者，王子林提醒勿吃太鹹、喝太多水。因抵抗力較一般人差，出入公共場所時應佩戴口罩，必要時接種疫苗，以免染上疾病。

如已心臟衰竭，可透過超音波檢測是否出現血栓。王子林表示，傳統超音波檢查受限於患者身形、是否有管路等，因此部分民眾選擇自費施打對比劑，讓心臟的輪廓清晰呈現。以新光醫院為例，一次檢查需花費5000元，時間約10分鐘。

(中時 )