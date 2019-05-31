國民黨立委陳宜民追查農委會網軍案，5月中披露農委會IP，並提出3個曾使用該IP的PTT帳號，包含自稱「農委會訊息回應小組」的Qutty，以及wende520（隨風居）、seahorsehsu（許海馬），其中「wende520」曾發布多起帶風向的農業假新聞，該IP甚至在網路公然買賣洋酒，明顯違法。陳宜民今則再度爆料，這位wende520經查就是農委會公共關係科的員工。

陳宜民今指出，農委會16日回應這三個疑似網軍帳號，稱三個帳號為「農委會科技處約僱人員上網徵才」、「農委會約聘助理買賣酒品」，但第三個帳號是誰完全不敢提，僅稱「上班時間以農委會公務電腦張貼非公務文章確有不妥」，如今則發現這個利用上班時間上網「點評時事」的人，就是近日被抓包的「網軍預算」中關鍵角色之一，人就在公關科上班，同時也擔任爭議預算的聯絡人。

陳宜民進一步說，辦公室在3月18日的公文上找到這個帳號，該員以「Wende520」帳號在網上痛罵媒體、污名化漁民陳抗，還質疑陸配是否有統一SOP違法帶豬肉入台，明顯歧視陸配；此外，在綠委陳歐珀通過初選後，該帳號也發文酸「恭喜國民黨再拿一席立委」，但農委會卻包庇到底，原來是「自己人」就沒有是非。

陳宜民接著說，過去兩周對於農委會的回應一直百思不解，為什麼前兩個帳號的單位都寫得相當清楚明白，對於第三人卻不予回應，恐怕「Wende520」就是本案中最關鍵的角色，因一時不小心才露出馬腳。

他指出，早在辦公室3月份開始追查樂齊公司得標的農委會「消失的網軍預算」時，該員就以「保護廠商營業秘密」為由拒絕提供結案報告，但神奇的是，他卻也是最被網友詬病的「1450網軍」預算、108年度「加強新媒體農業傳播計畫」的標案聯絡人，據傳也與主任黃秀美私交匪淺，而這一系列標案許多都是公關科發包甚至驗收，相當詭異。

陳宜民痛批，農委會每次公開回應都是「絕對沒有養網軍」，若「106農業新媒體多元傳播案」1350萬、農科院「107農科院數位平台建置及數位行銷案」550萬、108年度「加強新媒體農業傳播計畫」1008萬，以及其他衍生出來的標案不是「養網軍」，那就是赤裸裸的弊案，顯然農委會內控有極大的問題，政府體制也嚴重失靈，錢到底花到哪裡去了完全沒有人知道。

他呼籲，請農委會主委陳吉仲不要忙著護航，好好了解內部到底發生甚麼事，不要將內部管理不當曲解成藍綠惡鬥。

(中時 )