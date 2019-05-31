民進黨議員簡舒培質疑市府團隊涉嫌「喬蛋」，昨公開會議部分錄音檔，遭市長柯文哲質疑被竊聽，簡舒培今以議員職務找市長柯文哲對賭，若是她派人竊聽取得音檔立刻辭職，若不是柯退出政壇，但柯文哲未正面答覆。（趙雙傑攝）

民進黨議員簡舒培昨公布前市府市長室顧問李文宗主導的市府內部會議部分錄音，質疑柯市府「喬蛋」，但柯文哲震怒，質疑市府遭竊聽，簡舒培今於市政總質詢為證明音檔並非竊聽，簡舒培當場承諾，如果音檔是她去市府竊聽而來，立刻辭去議員，那如果不是柯要不要退出政壇，柯文哲未正面回應，不斷跳針反問議員，錄音者有經過在場的人同意嗎？簡痛批柯轉移焦點，不願面對團隊「喬蛋」。

針對市府喬蛋案疑雲，簡舒培昨議會質詢與柯文哲正面交鋒，柯還一度震怒反問議員音檔從何而來，並認為議員播放片段音檔有失公平，柯文哲今天上午疑似怒氣未消，受訪聲稱「新潮流不倒，台灣不會好」。

簡舒培今下午施政質詢問柯文哲，身為議員來質詢你跟新潮流有什麼關係，然到新潮流的議員就不能質詢市政嗎？柯回答，大巨蛋要解決問題不可能一直放在那邊，難道討論就是喬蛋嗎？而且錄音檔只播放片段，不贊成用影射抹黑手段。

簡舒培指出，柯市長主張公開透明、安全的巨蛋，但內部討論內容應是都審委員要做的事情，難道這不是對督審委員下指導棋嗎？如今喬蛋會議內容部分音檔曝光，柯市長應該給掌聲，為什麼要打壓議員，柯竟回，「因為你沒信用」。

面為質詢柯多次要議員直接把資料送檢調處理，簡舒培用議員職務與柯市長對賭，若調查發現是她派人去竊聽立刻辭職，若資料屬實柯要不要退出政壇，柯未正面回答，僅以錄音的人有經過與會人員同意嗎？簡以林益世被錄音定罪為例，這些都是刑事證據，錄音不需要經過同意，會把喬蛋相關資料送給檢調偵辦。

(中時 )