昨天市政總質詢時，民進黨市議員周威佑問台北市長柯文哲，如果他認為蔡英文總統挑釁大陸，但大陸國家主席習近平今年初提出「一國兩制台灣方案」，蔡應該要講什麼才不是挑釁？柯當場回答，什麼都不要講就好了。

媒體今問柯為什麼這麼說，柯文哲表示，「上兵伐謀」，他也知道1月2日習近平這樣講，她也只能這樣反應，但老實講不要那樣講話才是上策，常常是這叫惡性循環，現在已經在惡性循環，沒有辦法處理。

(中時 )