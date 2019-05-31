兩岸議題蔡不講話較好？柯：已惡性循環無法處理 14:322019/05/31 中時 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨天市政總質詢時，民進黨市議員周威佑問台北市長柯文哲，如果他認為蔡英文總統挑釁大陸，但大陸國家主席習近平今年初提出「一國兩制台灣方案」，蔡應該要講什麼才不是挑釁？柯當場回答，什麼都不要講就好了。 媒體今問柯為什麼這麼說，柯文哲表示，「上兵伐謀」，他也知道1月2日習近平這樣講，她也只能這樣反應，但老實講不要那樣講話才是上策，常常是這叫惡性循環，現在已經在惡性循環，沒有辦法處理。 (中時 ) #惡性 #惡性循環 #循環 #大陸 #習近平 也許您會感興趣 推薦閱讀 環保袋循環使用率僅1％ 環保局：加強推廣「袋袋相傳」 12:532019/05/27 生活 對美釋善意？ 習近平重申擴大開放 04:102019/05/29 全球財經 第二屆臺灣循環經濟獎 開放報名 04:102019/05/29 產業．科技 美陸貿易戰 陸學更難申請美大學 12:152019/05/29 國際 《環球時報》社評：美方應當想到大陸有稀土這張牌 11:452019/05/29 兩岸 陸：習近平6月將赴俄羅斯國事訪問 17:062019/05/29 國際 淋浴加這動作 醫學博士60歲還不用染髮 16:402019/05/29 生活 大陸須嚴肅看待失業問題 04:102019/05/30 時論廣場 習6月訪俄 將與普丁簽「兩個重要聯合聲明」 13:482019/05/30 國際 習下月訪俄 簽署重要聯合聲明 04:092019/05/31 話題觀察 政治熱門新聞 韓魯蛇17年能有私生女？網：最恐怖是他 - 政治 李艷秋：韓、郭請先處理這兩人 - 政治 誰驚爆韓有私生女 他答案讓人不寒而慄 - 新聞 高雄人秀「整排」車票 韓粉淚喊：跪了！ - 政治 李佳芬暴跳如雷？韓反問吳這句 網：他哪答得出來 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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