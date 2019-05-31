李進勇（中）。（資料照,姚志平攝）

監察院今天公布最新一期廉政專刊，其中新任中選會主委李進勇，在財產申報中共申報4筆土地、2筆建物，另與妻子黃瑞貞共有存款1780多萬元、還有214萬的有價證券，信託10萬多元股票，妻子名下還有1輛汽車，與上次申報相較，變動較大的部分是存款增加520多萬元。

李進勇在2014到2018年擔任雲林縣長，在縣長任內第一次申報時，存款為950多萬元，而這次申報時前後4年存款共增加830萬元。但存款主要都在妻子黃瑞貞名下帳戶，李進勇帳戶最少時，在台灣銀行中崙分行及斗六分行的帳戶內，各只有存款3萬元，總計申報時只有6萬元，顯然相當「以妻為貴」。

監察院這期申報中，剛被遠見評比為4度五星級的連江縣長劉增應，則有1000多萬存款、有價證券1945萬多元，另有信託財產專戶及黃金存摺共90多元萬，另有3筆建物，其中1筆與他人共有，值得注意的是，劉增應上次申報時，曾有「每個月繳會錢約5萬元」的內容，最新一期的申報則不復見。

連任失利的前澎湖縣長陳光復，則有6筆農牧用地、1筆建物，信託4筆土地及4筆建物，存款480多萬元，有價證券29萬元，另有事業投資3270多萬元、債務2430多萬元。

前嘉義市長涂醒哲有8筆耕地、1筆自用房屋土地，另信託4筆土地1筆建物，共有存款3000多萬元，有價證券153萬元，以及156萬元的事業投資。

(中時 )