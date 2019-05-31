銀髮族賴麗糸（中）獲得該飯店制服間管理員工作。（吳江泉攝）

過去從事裁縫等工作賺錢養家的66歲賴麗糸退休後，想再找工作自給自足，但因年紀關係求職四處碰壁，只能從事臨時性質工作，經求助勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心，在輔導員協助下，找到飯店業制服間管理員工作，再度發揮縫紉專長，展現銀髮勞動力價值。

過去30餘年來，賴麗糸靠著在成衣廠擔任縫製員及從事烹飪料理工作賺取收入，含辛茹苦將小孩拉拔長大後，退休後想經濟獨立自主，再度投履歷，但都沒有下文，只好從事端盤、洗碗等臨時工作，在得知南區銀髮中心推動銀髮人才運用服務，主動接洽，盼找到穩定工作。

輔導員晤談發現，她人格特質樂觀正向，願意多方嘗試，就安排參加中心開辦的家事服務課程，開拓多方面就業力及累積重回職場的自我準備，而今已順利推介至飯店業從事制服間管理員工作，負責整理衣物間環境、登記衣物進出貨與修補衣服等。

她說，因過去有縫製成衣經驗，加上先前參加中心課程提升職場技能，目前工作已進入狀況，感謝南區銀髮中心及飯店給予機會，讓她再度發揮裁縫專長、展現勞動力價值。

飯店主管表示，公司僱用66歲的麗糸後，發現她具備多項職場優勢，包括專業度足夠、處事態度圓融、工作穩定性佳，以及願意依工作需求調整作法展現彈性等，豐富經驗可扮演職場中經驗傳承角色，對企業有正向助益。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，南區銀髮中心持續推動銀髮人才運用服務，協助銀髮人士重現勞動價值並提升工作表現，歡迎有意願重返職場的銀髮人士，或是有意願聘用銀髮人才的企業，洽詢07-2222778。

(中時 )