劉姓男子的安全帽當時遺留在被害人車上。（謝瓊雲攝）

案發後警方迅速逮捕兩名搶匪並重回現場採證。（謝瓊雲攝）

全往員生醫院檢方的被害葉婦驚魂未甫，明顯驚嚇過度（謝瓊雲翻攝）

彰化員林大潤發賣場今年農曆年前發生光天化日持刀搶劫案，驚動地方，頭戴安全帽、手持西瓜刀的46歲洪男和48歲劉男迅速落網，彰化地院依強盜等罪名重判兩人各8年10月和8年11月徒刑，可上訴。

今年1月3日上午10點多，劉男騎重型機車載洪男去買西瓜刀，兩人前往員林市大潤發停車場尋找作案對象，當時52歲被害人葉姓婦女，剛停好車準備下車入內購物，兩人竟趁熄火停車空檔，一前一後開車門，鑽進車內挾持葉女要求交出身上值錢財物。把葉女嚇得魂飛魄散，頸部還有西瓜刀壓痕。

被害人葉女嚇到無法言語，立刻交出手提包包，裡面放了1萬2000元現金和證件，幸好2名見義勇為貨運司機經過見狀，大聲喝斥喝退兩人。洪男見狀逃跑，並將手上的西瓜刀丟入大排，騎車逃往鹿港，頭戴安全帽的劉男手上抱著葉女的包包，當場被兩人被制伏，隨即遭到場警方逮捕。

洪、劉兩人委託的律師辯稱強盜罪部分應該屬於未遂，葉女卻出庭作證，強調當時被搶匪脅迫，脖子上架著一把西瓜刀，腦袋一片空白，只能依指示乖乖把肩包交給對方，法官因此不採信兩人辯詞。

彰化地院法官審酌，洪、劉兩人都有毒品、竊盜等前科，素行不良，不思以正途取財，為圖不勞而獲，漠視他人財產權益，竊取他人財物；洪男本應履行勞動役處分，卻向地檢署告假後，竟跟著劉男跑到大賣場停車場隨機作案，惡性重大。

審理法官將洪男依攜帶兇器竊盜罪和強盜罪，重判8年10個月有期徒刑；有相關前科又再犯的劉男，依竊盜和強盜等罪，判處8年11個月。

(中時 )