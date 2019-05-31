花蓮市維納斯藝廊館長馬筱媛彩繪蒸汽火車CT273，美麗奪目。（范振和攝）

蒸汽火車CT273將於6月9日行駛花蓮港線。（范振和攝）

鐵路局花蓮機務段長賴基財述說蒸汽火車CT273輝煌的歷史。（范振和攝）

蒸汽火車CT273線條優美，往昔有「貴婦人」美譽。（范振和攝）

花蓮港區內維納斯藝廊外牆有拼貼火車，頗為醒目。（范振和攝）

鐵路局員工吳隆基設計的CT273蒸汽機車3D光柵板尺，相當別致。（范振和攝）

慶祝鐵路局132周年，今年鐵路節6月9日蒸汽火車CT273將行駛花蓮港濱綠廊道「無牆美術館」，目前蒸汽火車停放鐵路局花蓮機務段內，而花蓮市維納斯藝廊館長馬筱媛也完成綠廊道火車水彩畫，相得益彰。

機務段長賴基財指出， CT273屬於台鐵CT270型蒸汽機車，與日本C57型車同型，這款機車是台灣鐵路日治時期的速度之王，歷史上不朽的急行列車，單機最高車速設計為100公里／時，使用蒸汽壓力最高達16公斤／平方公分，機車運轉整備總重為115.25公噸，牽引力為12820公斤。

CT273是1943年由日本川崎車輛製造，不但線條優美，而且速度極快，有「貴婦人」美譽，被封為「機關車女王」，是台灣鐵路西部幹線最優秀的客運機車。台灣光復後和CT250型同時擔任牽引特快車的任務，1960年台鐵引進柴電機車，方退居牽引快車和普通車。台鐵電氣化後，1979年起停用，直到1984年2月正式除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。

由於鐵路節6月9日10時50分CT273將行駛花蓮港，綠廊道的無牆美術館作品，可盡收眼簾，而花蓮港內的船隻，在藍天下成了絕美的動感亮點，不少鐵道迷已相約花蓮搭車賞船。當天上午11時30分至下午1時30分，鐵路局也將與縣政府、港務局在港區內合辦鐵道市集。

花蓮市維納斯藝廊館長馬筱媛指出，藝廊外牆有拼貼火車，常成遊客拍照背景，而她為了慶祝鐵路節，從構思到畫好，花了3個月，完成內有信天翁、賞鯨船與無牆美術館作品的水彩畫，屆時會在藝廊展出。

(中時 )