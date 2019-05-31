新竹縣縣立幼兒園、國小附設幼兒園、非營利幼兒園31日起開放登記，6月1日上午8到12點仍可登記，預計6月2日抽籤，今年有2國小新增附幼、1國小增班，另外還有新豐非營利幼兒園開放報名，可收托60名學童。

新竹縣教育處指出，今年各國校附設幼兒園、非營利幼兒園總共可提供2066個名額，分散在全縣13鄉鎮，竹仁國小附設幼兒園新增1班30人，沙坑及枋寮國小各新增附設幼兒園1班30人，另外，新成立的新豐非營利幼兒園則可收托60人。

縣立幼兒園、國小附設幼兒園、非營利幼兒園統一在31日早上8點至下午4點、6月1日上午8點至12點開放登記，6月2日抽籤。

不過由於多數公立、國小附設幼兒園均是招收3足歲以上幼兒，不少家長質疑公立幼兒園有2歲以上、3歲未滿的「空窗」，教育處指出，目前全縣僅有石磊國小附設幼兒園招收2歲至3歲的幼幼班，但因3足歲至5歲師生比例為1比15，但3歲以下則需成立專班，師生比也不相同。

教育處長劉明超表示，2歲至3歲的幼幼專班為「特殊規格」，目前全縣縣立幼兒園、國小附幼則暫以5歲教育向下延伸為主，且需考量各校幼教師資是否能負荷2歲至3歲的幼幼專班的教育，未來也會針對幼幼專班作需求評估考量。

(中時 )