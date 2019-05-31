近期瘦身有成54歲女星崔佩儀在臉書上發文，自己在台北買了2條地瓜竟要180元，讓她直呼「真的好貴，搶錢嗎」。網友也紛留言，「超貴」、「可能是明星價吧」，更有人分享「高雄一盒100元有5顆」，讓她感嘆要搬去高雄住。

崔佩儀昨在個人臉書上發文，貼出自己拿個2條地瓜的照片，並讓網友猜多少錢，她透露自己是在台北松山機場附近，小貨車路邊攤買的，2條共要180元，讓她直呼「真的好貴，大家都在搶錢嗎」。

崔佩儀在臉書PO文表示，在台北買2條地瓜竟要180。(翻攝崔佩儀臉書)

照片一出，許多網友紛留言，「超級貴太離譜了」、「遇到詐騙集團喔」、「可能看你是明星所以賣那麼貴」、「明星價吧」、「超商也有賣呀」，也有相同經驗網友表示，「有次在士林夜市看到一個阿伯在賣，想說那麼晚了又冷，叫阿伯包兩顆起來，結果超過200」。

更有許多網友分享，「苗栗的烤地瓜一盒4-5顆才100元」、「180來台南可買很多條了」、「高雄不用180，一盒100元裡有5顆地瓜」，讓她看了感嘆說，「搬去高雄住」，網友回應，「妳是高雄人歡迎妳回來住」。

(中時電子報)