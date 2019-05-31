員工教育訓練一定要做好。北市警中山分局凌晨前往轄內查緝非法應召站，員警衝入店內時，現場人員機警按下房間內的警告燈要小姐「暫停動作」，無奈兩名新來的外籍應召女不知警告燈作用仍繼續動作，遭警方當場活逮，氣得老闆阿大罵員工，「你們是怎麼教的?」

中山分局行政組與長安東路派出所，日前獲報轄內有業者掛羊頭賣狗肉，在轄區按摩店內非法兼營應召站，甚至打著外籍低價一次500元促銷的口號大展艷旗。

但店家為避免警方查獲，在每間房間內設置警告燈，由櫃台人員進行操控，只要警方進行臨檢，櫃台人員會偷偷按下警告燈，房間內的應召女看到燈號亮起，就會立刻穿上衣服「停止動作」，房間內的保險套則統一藏在冷氣上方。

今天凌晨警方前往進行臨檢時，店家一警察上門，立刻按下警告燈，不過剛好店內的中國籍、越南籍小姐剛上班不久，還搞不清員工守則，因此即使警察在門外還是有應召女來不及「停機」，當場有兩間內的男女被警方破門查獲正進行「全套性交易」。2名應召女當場被逮捕，同時也逮捕7名中國籍女子、2名越南籍女子及2名男客，訊後依妨害風化罪嫌送辦。

(中時電子報)