朱立倫走過林厝和平紀念園區，左後方即是和平牆。（李金生攝）

朱立倫強調，他會當面向習近平表明「一國兩制，在台灣沒有市場。」的主張。（李金生攝）

朱立倫表示，當選總統後將邀請中國大陸領導人習近平到金門舉行會談，一起向世人發表「和平宣言」。（李金生攝）

朱立倫受到民眾熱烈歡迎，在和平紀念園區開心合影。（李金生攝）

朱立倫受到民眾熱烈歡迎，在和平紀念園區開心合影之一。（李金生攝）

國民黨總統參選人朱立倫今（31）日跨海前進金門，在昔日國共激戰的古寧頭林厝紀念園區敲響「和平鐘」，強調當選總統後將邀請中國大陸領導人習近平到金門舉行會談，一起向世人發表「和平宣言」，同時也會當面向習近平表明「一國兩制，在台灣沒有市場。」的主張。

曾經烽火連天，如今已是金門重要景點的林厝和平紀念園區，在馬英九總統任內建構「和平鐘」和和平紀念牆。朱立倫也跟馬英九一樣敲響和平鐘，傳達台海和平的期望外，也表明進軍總統府的強烈決心。

朱立倫抵金首站，即在金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等人陪同下，赴最具兩岸和平象徵意義的林厝和平紀念園區，宣揚他的政治理念和兩岸關係主張。

朱立倫說，他若當選總統，將邀請習近平來到金門，進行兩岸最高領導人的對談，展現兩岸全體人民追求和平的決心，「而且最好就在和平公園，發表永久的和平宣言」讓全世界知道，兩岸人民都是希望永遠追求和平的。

朱立倫還提出民調數據指出，有71％民眾贊成「金門會談」，兩岸領導人真的不需要到新加坡去碰面，「就在中華民國的土地上，就在金門。」

朱立倫強調，他理解台灣民眾擔憂的大陸政治企圖，他會向對岸明確的表達，「一國兩制在台灣是沒有市場的，這是我們反對的」；他也反對台獨，堅決希望透過和平合作，創造兩岸的雙贏，這個主張一定是國民黨共同的主張，2020也會是中華民國的主張。

朱立倫也提到，金門、廈門一定要變成一個「雙門共同生活圈」，讓金門、廈門能夠四通八達，而四通指的就是通水、通電、通氣與通車。對於金門、廈門的民眾來講，通車最為重要，因為不但解決交通問題，還可以創造非常多的觀光收益。兩個地方通車後成為一個生活圈，將來雙門生活圈就會變成最好的和平區，未來就不需要擔心有任何戰爭。

楊鎮浯縣長也公開表達力挺朱立倫的立場，他強調，百分之百認同朱立倫兩岸政策的主張，同時也明確表示，在眾多參選人之中，朱立倫是「唯一」將兩岸主張完整論述清楚，「把金門人的需求完全聽進去，並轉換成具體的政策」，是一位值得金門鄉親一起支持的人。

朱立倫下午也走訪兩岸最前線，距離大陸僅1800公尺的馬山觀測所，並到金城鎮庵前探望823炮戰遺族許招治女士的家人，同時在金城老街巡禮，與當地民眾閒話家常。

(中時 )