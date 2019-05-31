雲林縣府將把台西綠能專區改回產業區，立委蘇治芬請縣長張麗善慎思，不要再丟假議題，該區延宕30年難以開發，就是有許多先天不足的地方，其中嚴重的鹽害是主因，所以無法吸引低汙染的高科技產業進駐，台灣西海岸環境已無法再承受高汙染產業了。

蘇治芬指出，台西綠能專區目前都是魚塭，如果要變回工業區，光是整地填土的數量就很驚人，要去哪裡找這些土方，「難道又要挖掉一座山？」

蘇治芬說，大家應該探究該區為什麼30年無法開發的原因，最主要的就是先天條件不足，其中以鹽害嚴重為最，廠商不敢冒進，所以難以吸引低汙染的高科技產業進駐，只有高汙染的產業例如石化勉強屈就，然而即使汙染產業願意委曲求全進來，居民也未必接受，否則國光石化及台塑煉鋼廠落腳西海岸就不會無疾而終了，台灣西海岸環境已經無法再承受高汙染產業了。

蘇治芬透露，經濟部因應台商回流清查盤整全國工業用地，台西區始終未被納入考量，不是沒有原因，其實是有很深層的專業考量，如果地方政府願意申請解編，工業局會給予尊重，所以前雲林縣長李進勇在宣判死刑的地推動綠能，反而是務實作法，可以讓土地復活。

蘇治芬表示，台西綠能專區獲前瞻計畫補助19億元，前期規畫已執行了5000多萬元，目前還在進行中，如果改弦易轍，預估國庫將損失至少1億元，因此請張縣長要慎思。

雲林縣府建設處長李俊興指出，縣府決定不再受工業局委託遴選開發商，將把遴選權還給工業局，希望工業局依工業區開發規定遴選適合廠商進駐，地方建議讓六輕下游廠商進來。

(中時 )