議員公布「喬蛋」錄音檔 柯P暴怒「遭竊聽」

北市議員簡舒培昨揭露7段會議錄音檔，指市府官員疑「喬蛋」護航遠雄，結果引來市長柯文哲不滿，反指簡竊聽、「新潮流不倒台灣不會好」。今市政總質詢時，同屬新系的多位議員連番圍攻這項議題，梁文傑要求柯應對自己的高中同學、北捷董事長李文宗高標準檢視，同時，也要把這場會議內容做成記錄上網公開。

簡舒培指，去年11月29日時任市長室主任的李文宗邀集祕書長張哲揚、當時的都發局長林洲民、環保局長劉銘龍等近20人開會，結果會中李試圖要求林洲民更改都審會記錄，官員還一起想辦法如何為遠雄在都審中解套。不過，當簡舒培公布錄音檔佐證，隨即引來柯文哲不滿，認為簡此舉是竊聽，今早還怒斥新潮流。

同為新系的梁文傑剛剛在市政總質詢時表示，這不是竊聽，過去李述德、林益世乃至於促轉會的張天欽，都是被與會者錄音，錄音者從好的方面看說是「吹哨者」，壞的方面看當然是破壞團隊，但他個人認為，李文宗這樣做是破壞市長的規矩，市長應該對自己的高中同學高標準檢視。

梁文傑還說，市府有一個大巨蛋資訊公開專業，過去連內部會議記錄都會上網公開，結果上一次公開的會議記錄是2018年6月19日，根本沒有這場去年11月由李文宗召集的會議，「如果見得了人，為什麼不放？」在他看來，就是李文宗單方面接受遠雄請托，希望林洲民改掉都審的結論。

由於大巨蛋引進人數是59833人，這是指室內人數，室外則是再加上x人，如果遠雄要增加人數，必須重新送件，且如果增加的人數多很多，例如超過10％以上，那就會要求遠雄重辦環評。梁文傑說，以上在都審會的決議從來沒變過，結果李文宗企圖壓著林洲民更改會議記錄，雖然「未遂（沒有成功）」，讓李的刑事罪名無法成立，但是作為公務人員還是有行為上的缺失。因此，他要求市府把11月29日的會議做成記錄公開上網，還有李提到的與遠雄代表見面的會議也要公開。

一開始，柯文哲表示，以前只公開與遠雄的會議，法務局長袁秀慧也說，因為是內部溝通，可能涉及一些想法，不見得適宜公開，但最後袁仍允諾說，沒問題、可以寫，但是11月29日的部分只有7段錄音檔，沒有90分鐘完整版。

另外，新系議員李建昌則痛批柯文哲，大巨蛋不解決還想選總統；周威佑也要求柯，要當總統就不要每次都用膝蓋式的反應，不是好的施政風格，應該回去想想這件事有沒有詭異不合理的地方，要去了解李文宗為什麼要這樣搞。

(中時 )