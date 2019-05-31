PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜遭《美麗島電子報》董事長吳子嘉指控，與新莊王小姐有婚外情，更有一個10多歲私生女，韓還給王上千萬照顧費。韓氣憤表示忍無可忍將提告；而綠營支持者則崩潰，直呼：「吳子嘉是來毀滅DPP的吧？」

網友在PTT論壇發《吳子嘉是來毀滅DPP的吧？》一文，表示：「說實在外遇這種事情，就算是真的，只要配偶出來哭說原諒，根本不會有影響。更何況連決定性證據都沒，這種不能破金身的爆料根本是在抬轎吧？有沒有人跟我一樣想法的？」

有網友直言：「民進黨常用這招啊，把人開除之後故意放出去亂咬，然後方便撇清關係，納粹黨。」

其他網友則紛紛表示：「反過來說吧，DPP裡的誰沒在毀滅DPP？」「綠腦本來就傻傻的，以為撿到槍，結果是自爆的核彈……反正柯離這些咖洨越遠才有選贏總統機會」、「看看吳育昇」、「這是民進黨的專有戲碼，嘻嘻」、「看某陣營名嘴紛紛轉向難道看不出來」。

(中時電子報)