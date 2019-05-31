攀登馬博橫斷山友滑落邊坡 陸空救援 14:592019/05/31 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市鄭姓登山客，預計攀登馬博橫斷，行經金礦山屋途中不慎滑落邊坡，頭部受傷，意識模糊！南投縣消防局帶請直升機馳援，但因雲層太厚返航；消防局第3大隊玉山分隊將出發救援。 南投縣消防局第3大隊長林正宜表示，這支6人組成的登山隊伍，30日從東埔登山口出發，今天中午途經金礦山屋前時，鄭姓山友因滑落邊坡，頭部重創意模糊，經山友協助，在金礦山屋等待救援。 由於案發地點路途遙遠，消防局申請直升機救援，於下午2點5分從清泉崗出發，2點35分抵達山區，但因雲層太厚無法進入，無功而返。 (中時 ) #救援 #邊坡 #消防局 #山友 #礦山 也許您會感興趣 推薦閱讀 40層樓 10餘國千人競爬 04:102019/05/27 地方新聞 海釣小船翻覆 海空大救援2男獲救 11:262019/05/27 社會 桃園山域救難演練提升救援能力 18:402019/05/27 社會 五楊高架路肩求生 躲邊坡待援 04:102019/05/28 社會新聞 住警器4年6萬顆達標 竹市再募1萬5千顆 16:472019/05/28 生活 首宗山難國賠案 二審逆轉免賠 04:102019/05/30 政治要聞 陽明海運發揮救助精神 失火帆船2澳洲人獲救 11:412019/05/30 國際 竹縣消防局防災演練過程緊湊逼真 16:442019/05/30 社會 大里透天厝火警幸無人傷 21:002019/05/30 社會 生活熱門新聞 誰拒回復公教年資補償金？教團點名綠4影武者 - 生活 捷運哪線多正妹？老司機曝必選這2條 網跪了 - 生活 高雄前後任市長差多少？她PO直擊影片破解 - 生活 攝護腺出問題？醫：跟性生活有關 - 生活 日本這地方發生大地震 估超過 23萬人喪命 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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