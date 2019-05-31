台南市鄭姓登山客，預計攀登馬博橫斷，行經金礦山屋途中不慎滑落邊坡，頭部受傷，意識模糊！南投縣消防局帶請直升機馳援，但因雲層太厚返航；消防局第3大隊玉山分隊將出發救援。

南投縣消防局第3大隊長林正宜表示，這支6人組成的登山隊伍，30日從東埔登山口出發，今天中午途經金礦山屋前時，鄭姓山友因滑落邊坡，頭部重創意模糊，經山友協助，在金礦山屋等待救援。

由於案發地點路途遙遠，消防局申請直升機救援，於下午2點5分從清泉崗出發，2點35分抵達山區，但因雲層太厚無法進入，無功而返。

(中時 )