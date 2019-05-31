基隆市風景特定區內第1家民宿「粼島旅宿」昨（30）日核准設立，業者和在地的藝術團體合作推出5間各式房型，供旅客體驗選擇。（基隆市政府提供）

「基隆濱海風景特定區」去年經交通部核定通過，成為全台第1個都會型濱海風景特定區，畫定面積共計約670公頃，涵蓋中正、中山、仁愛區，透過畫設可推動觀光發展，包括民宿、餐廳等觀光服務設施設立，而第1家民宿「粼島旅宿」也在正濱路核准設立，極具地方特色。

基隆市風景特定區內第1家民宿「粼島旅宿」昨（30）日核准設立，過去只有七堵及暖暖區的非都市土地可申設民宿，且僅有1家合法民宿業者，如今因為基隆濱海風景特定區畫設，為基隆市民宿發展增加了大利基。

「基隆濱海風景特定區」去年經交通部核定通過，成為全台第1個都會型濱海風景特定區。（基隆市政府提供）

基隆市風景特定區內第1家民宿「粼島旅宿」，昨（30）日在正濱路核准設立。（基隆市政府提供）

「粼島旅宿」是由1位青年返鄉創業的成果，民宿位處於基隆市正濱漁港旁的正濱路上，在民宿周邊擁有像是阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、阿根納造船廠、和平島公園、海科館、潮境公園、八斗子車站等熱門的景點外，還有傳統的米苔目、吉古拉、海鮮餐廳等。

粼島旅宿業者表示，希望能提供旅客體驗充滿文化的漁港生活，更和在地的藝術團體合作推出5間各式房型，供旅客體驗選擇，另外也免費贈送來到旅店的客人一份極度私密的景點地圖，提供舒適的共享廚房供住宿旅客使用，在視野極佳的頂樓觀景平台，可將熱門的打卡景點正濱漁港彩色屋及基隆港景致盡收眼底。

交通旅遊處表示，市府近年透過結合地方創生，吸引青年返鄉創業，引動基隆市民對這個城市的認同，讓小鎮旅遊成為未來本市的觀光特色，希望未來吸引更多旅宿業者進駐基隆。

(中時 )