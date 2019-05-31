網友誤認林瑞陽是張庭奶奶。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

張庭曬美腿為新人撒花瓣。（圖／翻攝自秒拍）

59歲林瑞陽和小10歲張庭結婚9年，近年來夫妻倆靠著保養品牌和房地產工作，賺進千億家產，還以21億人民幣榮登大陸繳稅王。近日夫妻倆為旗下員工舉行草坪婚禮，照片曝光後，不知是角度問題或幸福肥，一頭白髮的林瑞陽站在張庭身邊雙下巴明顯，還有人看成是張庭的奶奶，夫妻倆顏值掀起討論。

林瑞陽昔日被封為「台灣第一小生」，去年網上熱傳他在公司活動上十指交扣一名輕熟女，隨後張庭出聲回應緋聞，指：「現場都是我的妹妹們，我的家人」，林瑞陽受訪則回應：「以為林瑞陽還是以前的林瑞陽？」一度生氣拍桌，夫妻倆之後依然在網上放閃曬恩愛，證明幸福依舊。

林瑞陽和張庭最近砸錢為公司旗下約30對新人辦草原婚禮，可見張庭穿著牛仔短裙，露出修長美腿，親自為一對對新人灑玫瑰花瓣，但有網友將張庭身邊略顯發福的林瑞陽誤認為張庭奶奶，虧說：「年輕的時候是真的挺帥氣，不知道現在怎麼變這樣啦」、「張庭保養的真好，所以女生還是要保養」、「莫名慈祥」、「我看了好久才看懂，然後嚇死了」。

(中時電子報)