國安局日前驚爆重大電腦資安事件。一名即將外派國外的國安局資深上校，多次暗中試圖侵入國安局內部專門接收國外各重要據點機密文件的電腦，造成資訊處警示燈數度大響驚動資安人員，經逆向追蹤後追查到該名上校，由於其舉動異常，電腦中又有重要機密資料，局長彭勝竹得知後大怒，要求進行測謊並詳細調查其動機。

情治人士表示，這是國安局有史以來第一次有現役軍官違反資安規定，私自侵入重要電腦主機事件，且違規的竟然是資深上校，讓國安局內部感到不可思議，更引起內部督察及政風單位注意。

相關人員透露，國安局資訊處負責監控各辦公室的電腦警示系統，日前突然多次亮起警告聲及紅燈，根據過去經驗，如果發現警示燈亮起，狀況可能是因系統主機遭到重大病毒入侵，或外部駭客攻擊，或是同仁違規使用硬碟，都會引發警示。

但資訊處人員詳查，卻發現並非上述狀況，而是有人不斷的在用不同的方式試圖進入電腦系統，由於警示燈隔一陣子就會警告，顯示不明人士仍不停在進行侵入動作，資訊處大為緊張，立刻進行反向追查，確認被攻擊的電腦主機在局內某辦公室，而且該系統是負責接收國外各駐站單位傳回重要機密文件資訊的主機，平常只有核定具使用權限的主管才可登入。

在各單追查下，才發現試圖進入系統的竟是一名資深上校。據了解，該名上校即將外派駐外據點，但目前他並沒有電腦密碼權限，卻不斷的試著用不同密碼嘗試登入，結果電腦啟動自動防護機制，對資訊處進行示警，離譜的行徑才被發現。

國安人士痛批，即使是第一天進入單位內的新人都知道，局內每人都有特定的電腦使用權限，只要違規進入別的系統，就是犯了國安局的大忌，難道這名上校是頭腦壞了?

國安局長彭勝竹得知後相當震怒，立刻要求嚴格查辦，並對該名上校進行忠誠測謊，由於情況特殊，國安局也正深入調查為何這名上校為何會做出這種怪異舉動，同時要求加強資安安全。

本報多次詢問國安局上情，國安局表示，瞭解查證後除未有此狀況外，另駐外人員遴選標準皆依規定嚴加考核完成各級召會才作成決議，絕無袒護之情。

(中時電子報)