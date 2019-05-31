小貨車翻落山坡人員受困，警消到場協助2人脫困。（譚宇哲翻攝）

60歲胡姓男子今天下午1時許駕駛小貨車載著59歲蔡姓男子，行經新北市林口區後湖往林口方向連續下坡路段時，疑似剎車失靈，車輛衝破護欄翻落20公尺山坡，造成胡男全身擦傷、蔡男小腿骨折，2人更一度受困車中，警消人員獲報到場將2人救出送醫，幸無生命危險，詳細事發原因仍待警方釐清。

(中時 )