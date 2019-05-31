小貨車翻落20公尺山坡 2男受傷送醫 15:082019/05/31 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小貨車翻落山坡人員受困，警消到場協助2人脫困。（譚宇哲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車翻落山坡人員受困，警消到場協助2人脫困。（譚宇哲翻攝） 60歲胡姓男子今天下午1時許駕駛小貨車載著59歲蔡姓男子，行經新北市林口區後湖往林口方向連續下坡路段時，疑似剎車失靈，車輛衝破護欄翻落20公尺山坡，造成胡男全身擦傷、蔡男小腿骨折，2人更一度受困車中，警消人員獲報到場將2人救出送醫，幸無生命危險，詳細事發原因仍待警方釐清。 (中時 ) #男子 #林口 #山坡 #小貨車 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 林口匝道禁左惹議 北桃打嘴鼓 04:102019/05/27 地方新聞 明年就退伍 志願役男不想回去當兵坐8樓窗 16:462019/05/27 社會 勾結毒販刪除同僚緝毒帳號 林口分局林姓偵查佐洩密遭查辦 20:312019/05/27 社會 郭董為軍公教發聲 賴岳謙：請承諾恢復年金 22:132019/05/27 政治 筆電代工鮭魚返鄉 廣達林口產線 惠普包了 04:102019/05/28 財經要聞 《其他股》秋雨林口廠6月18日開標，底價14.48億元 15:402019/05/28 財經 八里河岸驚見無名屍 男子腫脹變形 16:182019/05/28 社會 張玉嬿為山坡地解編請命 台中市府：儘速盤點推動第二階段解編 16:372019/05/30 生活 林口華亞科正對面乙工地 6／18公開標售 04:102019/05/31 產業．科技 市議員為太平山坡地解編請命 04:102019/05/31 地方新聞 社會熱門新聞 直播》 韓國瑜北檢控告吳子嘉 直播看這裡 - 社會 獨家》離譜！國安局上校「手賤」 侵入機密電腦遭查獲 - 社會 員林大潤發搶案 2搶匪重判8年10月 - 社會 - 中時 肇事死不下車 女駕駛遭拉下車竟咬傷警大腿 - 社會 - 中時 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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