漢光35號演習第四作戰區30日在滿豐訓場進行的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」不僅場面震撼，還別具一股「柔情」，如有一起操演的阿兵夫妻檔許宇翊（右）、趙惠如（左）。（謝佳潾攝）

漢光35號演習第四作戰區30日在滿豐訓場進行的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」不僅場面震撼，還別具一股「柔情」，如有全是女性的砲兵班。（謝佳潾攝）

漢光35號演習第四作戰區30日在滿豐訓場、昌隆訓場及加祿堂海灘等3處採異地同步操演，當中滿豐的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」不僅場面震撼，還別具一股「柔情」，除有全女性砲班、夫妻檔外，小朋友為爸爸加油的溫馨畫面也融化不少人。

「這是小朋友第一次來看我操演！」在此次漢光演習擔任砲長的上士黃偉立，在操演結束後馬上露出鐵漢柔情的一面，看見親赴現場幫他加油打氣的2個心肝寶貝，二話不說地即上前與他們擁抱，他感性地說，軍旅生涯最難熬的事就是不能時常陪伴家人，所以看到小朋友出現在演習現場時，除了感動還是感動。

而另一柔情的展現，則出現在一起參與操演的阿兵夫妻檔許宇翊、趙惠如身上。趙惠如說，先生曾是她的學長，他們倆就是在營區裡認識的，現在都服務於陸軍砲兵第43指揮部砲一營，先生是中士副砲長、她是下士射擊士，她真的很謝謝先生的鼓勵，讓她堅持過來。

她感性地說，她雖然曾參加過重砲射擊，但依舊很緊張，幸好有先生在旁鼓勵，且國軍真的是個大家庭，已不像過去那樣拘謹，而是非常人性化的管理，如有時候他們可以在營區跟小孩通電話培養感情，不用像前輩一樣擔憂與家人感情疏離。

此外， M110A2自走砲一個全女性官兵的砲班也在此次亮相，她們說，雖然女生的體力可能不如男生，但她們的毅力不輸，經過多重訓練後，也是可以投入作戰的。

(中時 )