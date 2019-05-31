擁有中職Lamigo桃猿、統一獅與NBA轉播權的運動頻道ELEVEN SPORTS，31日表示因與部分有線電視系統業者協商未果，6月1日零時起大豐、新高雄與台灣數位寬頻有線電視無合法播出該台節目之權利，全台受影響收視戶約19萬。

全台目前約500萬有線電視收視戶，原本約475萬戶能看到ELEVEN SPORTS，普及率超過9成。然而中嘉網路集團旗下12家有線系統業者，與ELEVEN SPORTS的新合約版權授權費尚未達成共識，30日在NCC（國家通訊委員會）折衝下將持續協商至6月底，可能影響到120萬收視戶。

「為了公司的健康營運，我們決定挺身而出，為自己和觀眾爭取收視權益！」台灣區總經理康小玲表示，ELEVEN SPORTS來台3年，卯足全力充實頻道內容，就是為了帶給台灣觀眾更多元的收看選擇，也希望收取合理的版權費。

康小玲指出，一開始希望讓大家認識他們，第1年同意不收版權費上有線系統，第2年爭取3元的版權費，大約是其他頻道的3分之1，調處後只收到1.5元。今年他們爭取5元，但協商過程並不順利，面臨「1.5元或下頻」的困境。

據了解，中職每隊的轉播權利金約4000萬新台幣，NBA單場轉播權利金則在75至90萬之譜。國內各體育台購買賽事的成本約2億元，ELEVEN SPORTS要開拓市場，拉高到2億5。康小玲透露，過去1年在有線頻道收取的版權費只能用「微薄」形容，第3年拉高到5元，希望能負擔一半多的轉播成本，也讓總公司看到台灣地區有收益成長與值得繼續經營的價值。

體育頻道經營成本高，不像其他戲劇頻道，可採一劇多賣的方式，如延禧攻略、甄嬛傳各台陸續播，以達到NCC要求的節目新播率，「體育轉播可不行，早上直播的NBA比賽，晚上重播，明天就沒人要看了。」康小玲說，要提供優質內容，各體育台都經營得相當辛苦，希望有線系統業者能夠了解，6月將持續與中嘉協商，盼有圓滿結果。

(中時電子報)