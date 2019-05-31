蔡英文總統至後壁三十六庄下茄苳泰安宮參拜，五十九庄官廟都派代表來歡迎蔡總統。（劉秀芬攝）

蔡英文總統31日南下後壁，參加了文化總會《匠人魂》製月琴篇發表活動，更至後壁參觀無人機稻田噴藥，下午則到後壁三十六庄下茄苳泰安宮參拜，五十九庄官廟都派代表來歡迎蔡總統。蔡總統致詞時提到，有宗教界人士關心政府是否要滅香，她特別澄清，沒有這回事。

蔡英文說，3月7日時邀宗教界到總統府座談，宗教界關心是否要滅香，「我從小到大都有拿香，不會因為當總統就改變」，為了環境，政府是希望能減香。另外，也有人說政府要嚴管宗教，這也是錯誤的訊息。宗教是台灣人民心靈寄託所在，政府會給宗教自主的空間，支持宗教自主性。

此外，蔡英文也說，宮廟對台灣社會提供很大的穩定性，是人民心靈的寄託，宮廟的公益活動，彌補政府做不到的有死角，宮廟是台灣社會最大的資產，希望政府與宮廟相互之間不要有誤解，讓台灣珍貴的宗教文化可以繼續保持下去，一起維護台灣宗教自由。

(中時 )