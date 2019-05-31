外來種害蟲「荔枝椿象」噴發臭液對付敵人，中科實驗中學學生研究發現，臭液對菜蟲也有趨避及吸引效果。（王文吉翻攝）

中科實驗中學數理實驗班學生抓取「荔枝椿象」，取出腹部臭腺，進行菜蟲趨避及吸引效果研究。（王文吉翻攝）

荔枝椿象人人敬而遠之，卻有高中生將牠們當寶。台中市中科實驗中學數理實驗班鄭博軒、蔡詠荃日前抓取荔枝椿象成蟲及若蟲，取出臭腺後，浸泡水、酒精及介面活性劑，調製成不同濃度，研究發現臭液萃取液對菜園常見的紋白蝶幼蟲有程度不一的趨避及吸引效果。

外來種害蟲「荔枝椿象」擴散迅速，危害荔枝、龍眼、台灣欒樹等無患子科植物，台灣各地深陷「蟲蟲危機」。因荔枝椿象受到驚擾會噴出具腐蝕性的臭液，接觸人體皮膚會造成發炎潰爛，農委會及各縣市政府透過收購卵片、化學藥劑、施放天敵平腹小蜂等方式防治。

鄭博軒、蔡詠荃從新聞報導發現荔枝椿象對國人危害甚鉅，心想「臭液既然對人體有害，對付害蟲是否也有效？」於是他們全副武裝，到學校附近龍眼樹，抓取10多隻成蟲，讓荔枝椿象安樂死之後，解剖取出腹部內的臭腺。

鄭博軒回想，他們取出荔枝椿象臭腺時，味道真的很臭，剛開始戴口罩，後來就習慣了。蔡詠荃則說，他們利用水、酒精及界面活性劑，浸泡臭腺約1個禮拜左右，萃取不同濃度的液體，接著用棉球沾取臭液萃取液，再將紋白蝶幼蟲放在Y型管內，觀察菜蟲的活動。

蔡詠荃表示，這次實驗以危害高麗菜或小白菜的紋白蝶幼蟲為主，實驗結果發現，紋白蝶幼蟲對濃度較高的萃取液，會保持一定距離，驅避效果明顯，較淡濃度則會吸引菜蟲靠近。

鄭博軒則謙虛表示，荔枝椿象臭液研究成果還不夠精緻，雖然經過稀釋，但仍不適合噴在菜葉上，畢竟菜也會變得「臭臭的」。不過濃度較淡的臭液，也許可以作為誘餌，運用在農業，引誘害蟲困入誘捕盒內，降低菜蟲數量。

(中時 )