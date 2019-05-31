59歲蔡婦駕駛自小客車，不慎擦撞停在路邊的自小客車，警方接獲通報到場，查證身分、要求進行酒測及多次喝令下車，蔡婦都穩坐駕駛座完全不理會，陳姓員警等人只好強拉她下車，沒想到，蔡婦竟動口猛咬陳警大腿，導致他大腿破皮、擦傷。台中地院依傷害罪判處蔡婦徒刑3月，得易科罰金。全案仍可上訴。

判決書指出，蔡婦在2018年12月間上午駕駛自小客車，行經東勢區豐勢路時，不慎擦撞到張姓女子停放在路旁的自小客車，陳姓員警等人獲報到場處理。員警要查證蔡婦身分，並對她進行酒測，蔡婦坐在駕駛座一律拒絕。員警多次喝令她下車，她仍抗拒不從，坐在車內與警方人員對峙，警方多次嘗試將她拉出未果。

陳警等2人合力強拉她拉下車，蔡婦臉部朝下跌出車外，陳警想將她扶正。沒想到，蔡婦竟趁隙張口，猛咬陳警的左大腿，陳警當場痛喊被咬，送醫院急診就醫，經診斷為左大腿破皮，表淺擦傷。蔡婦被送到院抽血檢驗，結果並未酒駕。

蔡婦接受警訊問時，承認咬警察，但在法院審理時，辯稱並沒有跟其他車輛發生擦撞，她只是在車內休息，是員警強拉她下車，事情不是她引起的，她不會隨便傷害人，不知道警員被咬傷。法官根據員警執勤攜帶的密錄器影像及醫院診斷病例等證據，依妨害公務罪判處蔡婦徒刑3月，得易科罰金。

(中時 )