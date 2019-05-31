捷運民生汐止線目前正在環評階段，民進黨市議員李建昌今市政總質詢要求柯文哲對於民生汐止線推動表態，柯文哲表示，該路線新北到台北與現行捷運路網沒有交會點，等同盲腸沒有用，目前優先推動萬大線，接下來是環狀線，最後才是民生汐止線。

李建昌指出，民生汐止線已經喊了10幾年，民眾非常期待，但過去的市長都在騙我們，要求柯文哲應該有氣魄表態，坦承任內民生汐止線不會有進度，也不是最優先推動的建設項目，這才是負責任的表現。

對此，柯文哲贊同議員看法，柯文哲表示，民生汐止線除非先搞定台北市這段，不然沒有串聯就跟盲腸依樣沒用，而且松山機場是否遷移也會影響到這條捷運線規畫。

柯文哲說，施政有優先順序，捷運路網部分以萬大線優先，接下來是環狀線，整個環狀線中央、地方都同意，後續全部力量都會在環狀線；至於松山機場遷移問題，柯文哲認為，松山機場隨時可以廢，原本運能可以轉移到台中清泉崗或高雄小港機場，若這樣做，甚至連桃園機場第3航廈都可以不用興建。

(中時 )