蔡少芬、張晉夫妻檔加入陸綜《我最愛的女人們》，大方公開明星夫妻日常和婆媳關係，蔡少芬更自爆糗事，談到當年張晉擺蠟燭、拿鮮花跪在地上向她求婚時，蔡少芬卻在浪漫的關鍵時刻放一個屁！
蔡少芬和鍾麗緹等節目其他嘉賓聊天，談到在張晉求婚前一天，蔡少芬還被阿姨「預告」張晉要求婚，她趕緊打電話跟張晉確認，不料張晉卻說：「那不要求婚了」，讓蔡少芬還為此很失望。
結果蔡少芬回家一開門，發現地上擺心型蠟燭，張晉則手拿一束鮮花、跪地向她求婚，讓蔡少芬很感動，但在這個浪漫氛圍中，她卻放了個屁，讓張晉不解問：「你為什麼要這個樣子？」蔡少芬則笑說：「無所謂，只有我們兩個知道嘛」。
不料許多親友都躲在廚房，瞬間都衝出來笑蔡少芬在被求婚時放屁，就連當她伴娘的好友都直呼：「很臭」，雖然求婚過程有點搞笑，但蔡少芬想起來仍甜蜜說：「是非常好的回憶」。
(中時電子報)
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