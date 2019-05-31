可能是被徐巧芯問暈了，何志偉又說，其實大家都知道有些東西是逐步的燙過，溫水煮青蛙這「四個字」。(Youtube截圖)

桃園市議員王浩宇日前上節目和國民黨台北市議員羅智強對上時，嗆聲羅是網軍始祖。沒想到踢到鐵板，反遭羅智強打爆，瞬間變成小孬孬。他日前再上節目大黑前總統馬英九，又被國民黨議員徐巧芯犀利當場逼問到語塞，網友大讚徐巧芯，「打臉打的得真好!」民進黨立委何志偉幫腔王浩宇，也被徐巧芯問到結巴。

黑韓議員王浩宇時常跨界砲打高雄市長韓國瑜，他日前上《Yahoo!TV》與國民黨戰將羅智強針對網軍議題展開唇槍舌劍，王浩宇先指稱羅智強百萬粉絲有來自獅子山共和國等聽都沒聽過的國家，是在操作網軍。羅智強解釋後向王浩宇嗆聲：「只要王浩宇找到他有委託網路操盤公司，他就退出政壇」，並要求王浩宇對賭職務，如果證實沒找網路操盤公司，那王就辭去桃園市議員。王浩宇聞言立即肩膀一垮顧左右而言他，瞬間嚇成小孬孬。

王浩宇日前再上《Yahoo!TV》，和民進黨立委何志偉與國民黨議員徐巧芯同台。王浩宇問徐巧芯，為何蔡政府上台後會有五個邦交國斷交?徐巧芯回答，因為兩岸關係處得不好。王浩宇說，「其實就是中國霸道」。徐巧芯反問，「為何馬英九就沒有?」

王浩宇:「如果你跪下來跟馬英九一樣，跪得很低。」徐巧芯反問:「馬英九什麼時候跪在地上?你翻照片給我看?他什麼時候下跪?」王浩宇說:「這是一種態度。」徐巧芯反問:「什麼樣的態度?哪樣的態度讓你覺得他有跪在地上?要到跪在地上喔!」

王浩宇被問到語塞，徐巧芯大笑說「你看你」字幕將王浩宇的臉上打上「KO」（Knock out）兩字。王浩宇說，「馬政府承認很多中國想要的東西，所以我們換到了WHA，」徐巧芯再反問:「什麼東西? 換了什麼失去什麼?」王浩宇再度被問到語塞，字幕再度於王浩宇臉上打上「KO」兩字。

一旁的民進黨立委何志偉幫忙打圓場，說「就是九二共識根本沒有所謂的共識。並說其實我們失去的是「主權」。徐巧芯反問，「所以現在中華民國不是一個主權獨立的國家?既然已經失去了?」何志偉說，「我們看到國民黨一樣是台灣人，想要選台灣的總統，卻沒有守住我們最基本的主權。」

徐巧芯大聲說:「中華民國的總統，那我們現在身份政上寫叫做什麼國家?」何志偉答非所問的說「:人有人格，狗有狗格，國有國格。」徐巧芯再問:「國什麼國?台灣國還是中華民國?」

何志偉說「為什麼(王浩宇)他會用跪下，他心裡面覺得也許重了一點，但重得剛剛好。」徐巧芯反問:「你不是說重了一點?又說重得剛剛好。」字幕也在何志偉頭上打上(比女人還矛盾)」。

何志偉又再度說，「到底我們犧牲了什麼?犧牲國格跟主權。」徐巧芯問:「那蔡英文上任後，又突然恢復了，是這樣嗎?」可能是被徐巧芯問暈了，何志偉又說，其實大家都知道有些東西是逐步的燙過，溫水煮青蛙這「四個字」。

王浩宇說，「如果是像馬英九時代一樣，是用妥協去參加WHA，我覺得那不是實質的外交進展。」徐巧芯問:「我們妥協了什麼?」王浩宇:「妳們只要承認九二共識」徐巧芯反駁:「哪是因為你認為九二共識就是妥協，但是你在講WHA這部份應該就事論事」。

臉超腫！激戰徐巧芯！王浩宇嗆馬英九逢中就跪？

(中時電子報)