5月31日是世界無菸日，今年世界衛生組織（WHO）將重點關注接觸菸草影響全世界人民肺部健康的多種方式，包括肺癌、慢性呼吸系統疾病、影響生命全程以及結核病、空氣污染。

WHO的數據顯示，每年菸草至少造成全球800萬人死亡，2／3以上肺癌死亡由吸菸所致。全球估計有16.5萬名兒童，因二手菸霧引起的下呼吸道感染，在5歲之前死亡。

在大陸，約10萬非吸菸者死於二手菸，其中包括2萬8000個孩子。事實上，大陸有1.8億兒童正遭受二手菸危害，每年有2.8萬孩子死於二手菸，因心血管疾病猝死的30-44歲青壯年人群中，與吸菸有關的占46％。

雖然北京、上海均已實施「最嚴控菸令」，所有公共場所的室內區域、部分戶外區域全面禁菸，違者最高罰款200元人民幣（約新台幣920元），違規設立吸菸區的機構最高罰款3萬元（約新台幣13.8萬元），但餐廳是大陸二手菸暴露率最高的場所之一，控菸也仍然存在「死角」，包間是重災區之一，日前TFBOYS成員王源在餐廳吸菸事件至今仍是輿論熱議話題，還有人聲稱特殊管道取得王源抽過的菸頭，被標價31萬元人民幣網上拍賣。

(旺報 )