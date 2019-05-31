台灣公民參與協會6月4日至7日舉辦「野火燎原—公民影展」，挑選4部曾獲坎城、威尼斯、奧斯卡獎項的電影，只要捐款3000元給公民會，就可獲贈套票。

公民會理事長何宗勳表示，公民參與是民主機制深化與鞏固的基礎工作，看似冷門很難引發共鳴，但是影響卻深遠，例如公民會長期關心台灣「公民參與」機制與法治建構，近年也積極推動公投修法。

此次挑選的4部電影包括6月4日播出「衝突的一天」，內容描述25位各自不同信仰、種族與政治傾向的人，被關在一台鎮暴車內，被迫體驗穆斯林兄弟會臨時政府被軍方推翻反撲的一天，凸顯茉莉花革命迅速凋零的反諷與弔詭；6月5日播出「你只欠我一個道歉」，描寫貝魯特巷弄內一根水管破裂，竟然蔓延到法庭大戰與街頭抗爭，甚至驚動總統出來平息怒火，探討意識與族群仇恨，如此影響了人們的生活。

6月6日播出「我想有個家」，只要看過都會哭到斷腸淚流雨下的電影，這是紀錄敘利亞黑戶男孩如何從夾縫中生存，控告父母只生不養只是最後手段，這部播出之後還震驚坎城影展和聯合國的作品，非看不可；閉幕片則是6月7日播出「太陽之女」，今年3月終於被徹底殲滅的伊斯蘭國ISIS政權，近年來荼毒中東各地，看片中英勇的庫德女戰士逃脫性奴的命運，武力集結力退恐怖份子，找回家人贏回希望。

公民會表示，民眾只要捐款3000元就可以獲贈可看滿4場電影的套票，均在西門町真善美戲院包廳演出，晚上七點整播映，每場映後還有簡短座談、餐盒、贈品等。詳情可致電公民會02-23214400查詢，或線上訂票（https：／／tcpa.neticrm.tw／civicrm／contribute／transact？reset=1＆id=8）。

(中時 )