專業攀樹師教導學生如何使用繩子攀爬、逐步往上爬。（林欣儀攝）

還記得年幼時期爬樹的有趣場景嗎？為讓年輕人在都市叢林中也能近距離接觸動植物，國立勤益科技大學特別舉辦「攀樹體驗活動」，現場只見學生們穿戴妥護具、拉著繩索往上攀爬，樂趣無窮，也藉此達到生命教育的目的。

來自太平國中的學生、勤益科大學生共約百人，逐一穿戴著護具、拉著繩子往上爬，有些人手腳伶俐、一會功夫就爬到樹叢間，有些人則顯得手忙腳亂、一步一步努力往上踩，現場歡樂聲不斷。

就讀太平國中一年級的吳孝賢說，是第一次體驗爬樹，覺得自己的肢體很不協調、多次都差點滑落，但適應一陣子後，就能越爬越高、看到更多風景。勤益科大流通管理系學生王毅成認為，自己從小生長在都市中，從來沒有爬過樹，發現站在枝幹上、周邊都是樹葉的感覺很美好。

勤益科大體育室主任宋孟遠指出，為舉辦這場活動，特別邀專業單位先移除樹上的枯枝與吊掛枝、讓樹木戴上「樹皮保護器」，並讓攀樹師先說明示範，接著才開放學生體驗、從不同高度觀察環境，也藉此展現出校園內日前才完工的明秀湖周邊豐富生態。

太平國中校長蕭國倉認為，這次參加爬樹體驗的學生多屬於家庭環境或本身較特殊的孩子，他們透過爬樹放鬆情緒、加強抵抗環境的能力，也希望藉由這樣的自然體驗與人際互動方式，矯正他們因家庭照顧缺乏導致的偏差。

(中時 )