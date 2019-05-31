廉政署偵辦崁頂鄉公所工程弊案，發現鄉內相關工程及環境整修採購、人事任用及特別費等疑似有收受賄賂、圖利之虞，30日持搜索票兵分多路，前進公所及涉案人員住處等32處所，傳喚42人到案釐清，因鄉長林光華涉嫌重大，已向法院裁定羈押獲准。

(中時 )