崁頂鄉長林光華涉貪 遭收押禁見 16:132019/05/31 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廉政署。(翻攝自Google map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 廉政署偵辦崁頂鄉公所工程弊案，發現鄉內相關工程及環境整修採購、人事任用及特別費等疑似有收受賄賂、圖利之虞，30日持搜索票兵分多路，前進公所及涉案人員住處等32處所，傳喚42人到案釐清，因鄉長林光華涉嫌重大，已向法院裁定羈押獲准。 (中時 ) #林光華 #工程 #鄉長 #涉案人員 #涉案人 也許您會感興趣 推薦閱讀 惠科起訴群創侵權之涉案專利 全部宣告無效 10:232019/05/27 財經 萬年清今日每股50元新上櫃掛牌 08:582019/05/28 財經 中鼎：2020年營收目標1千億元 19:322019/05/29 財經 中鼎：2020年營收挑戰1千億 04:102019/05/30 證券．權證 大溪台電地下化 拖３年還路於民 04:102019/05/30 地方新聞 4月國道槍擊案今偵破 涉案5人移送法辦 12:542019/05/30 社會 失婚婦網交「大陸工程師」17萬差點送人 16:462019/05/30 社會 大武崙工業區 周邊排水工程動土 17:372019/05/30 生活 工程師經長領航 台晉升四小龍 04:102019/05/31 財經焦點 基隆港微笑步道 公務碼頭延伸工程完工 13:292019/05/31 生活 社會熱門新聞 直播》 韓國瑜北檢控告吳子嘉 直播看這裡 - 社會 獨家》離譜！國安局上校「手賤」 侵入機密電腦遭查獲 - 社會 員林大潤發搶案 2搶匪重判8年10月 - 社會 - 中時 肇事死不下車 女駕駛遭拉下車竟咬傷警大腿 - 社會 - 中時 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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