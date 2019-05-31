日本政府中央防災會議今(31)日公布最新試算，如果南海海槽發生大地震，推估不幸罹難人數約23萬1000人，比過去推估約32萬3000人，減少約9萬人。

南海海槽位於日本四國南方海域，水深約4000公尺，東側達靜岡縣外海、西側則到九州外海。日本政府今年試算，南海海槽若發生大地震，死亡人數推估約23萬1000人、約209萬4000棟房屋全倒，其中死亡人數比去年試算減少約9萬人。

日本政府014年3月推動防災對策基本計畫，並以未來10年減少8成死亡人數作為目標。如果以2023年減少到6萬5000人死亡、119萬3000棟房屋全倒的目標來看，過去5年來減少的幅度仍嫌緩慢。

南海海槽過去發生地震時，在整個震央區的東西兩側，多次出現地震時間差。例如1854年時，南海海槽東側發生地震後，另一側在32小時後發生地震；1944年的地震甚至發生2年後，另一側才發生地震。

因此今日會議通過防災計畫修正案，如果南海海槽半數區域發生規模8以上地震，為避免另一半區域出現更大規模地震，相關單位可在首相指示下要求居民進行為期一周的避難。

(中時電子報)