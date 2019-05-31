微風廣場「V Burger」炸新豬肉排堡，外酥內軟富有嚼勁，搭配和風捲心菜與日式照燒醬，別具風格，160元。（微風提供）

由比爾蓋茲及李奧納多投資的「Beyond Meat」未來肉排，與使用未來肉排的「V Burger」未來漢堡帶給全球素食新口感，「V Burger」明（6月1日）起正式引進台灣，首家百貨獨立門市開在微風廣場。

「Beyond Meat」未來肉排以豌豆為主要原料打造純素肉排，含有20克的蛋白質，加入甜菜根創造逼真的肉排血色，色澤與口感都貼近真肉。這次，V Burger使用Beyond Meat與Omnipork新豬肉，推出一系列「未來菜單」，提供全新的素食料理選擇，包括經典美式的「切達起司未來漢堡」和創新日式的「炸新豬肉排堡」。除了未來漢堡系列，V Burger還有使用Beyond Meat自製的肉丸子及使用新豬肉自製的燉肉醬佐薯球小點。

為歡慶開幕，6月1日至10日凡購買任1款漢堡，並加購任1款套餐組合，套餐組合部分5折優惠，像是買1個未來漢堡220元，加購沙拉套餐組合，沙拉套餐組合原價90元、5折優惠價45元；6月7日前成為微風廣場臉書專頁粉絲並留言TAG好友，吃V Burger未來漢堡可抽「切達起司未來漢堡」，共抽出20人份。

(中時 )