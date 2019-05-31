韓聯社5月31日報導，北韓糧農問題家、GS＆J北韓東北亞研究院院長權泰進31日在首爾出席由和平問題研究所主辦的第26屆統一韓國論壇時表示，北韓今年的糧食短缺量約爲100萬噸，即使減少人均配給量，也至少將有2個月的糧食需求量難以滿足。

權泰進認爲，雖然在數量上略有出入，但有關專家一致認爲北韓將面臨十年來最嚴重的糧食短缺問題。聯合國糧農組織（FAO）和世界糧食計劃署（WFP）本月3日公佈的一份報告指出，北韓今年至少需要136萬噸的糧食援助。

權泰進對此表示，報告中未計入部分坡地的糧食收成，且計提了糧食收穫後損失，因此預測值可能略高於實際短缺量，他認爲北韓今年的糧食短缺量爲90至100萬噸。

他還表示，即使北韓官方減少人均糧食配給，仍將存在50萬噸的缺口。按照每日糧食需求量換算，北韓全國居民至少將面臨2個月供糧空白期，亟待國際社會提供援助。

(旺報 )